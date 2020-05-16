كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر الجمهور يشيد بأداء مؤمن نور في سباق دراما رمضان 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توالت التعليقات العديدة من الجمهور على شخصية "أحمد" التي يجسدها الفنان مؤمن نور والذي قام بتجسيدها ببراعة.

حيث يقوم الفنان مؤمن نور بتجسيد شخصية أحمد والذي متزوج من ناهد التي تجسدها الفنانة ساندي علي وتدور بينهما خلافات، كما أنه الشقيق الأكبر لدلال التي تجسدها الفنانة بشرى، وجلال الذي يجسده الفنان عمرو عابد ويبحثون عن والدتهم كريمة المفقودة وتقوم بتجسيدها الفنانة سميرة عبد العزيز.

ومن أبرز التعليقات التي جاءت للفنان مؤمن نور، تعليق أحدهما قائلا: "حقيقي فنان موهوب ودورك تحفة ومش أول عمل تبين موهبتك فيه كل أعمالك أكثر من رائعة بالتوفيق يا نجم".

ويذكر أن الفنان مؤمن نور قد شارك مؤخرًا في مسلسل "علامة إستفهام" وجسد دور يعقوب الغول وحقق نجاحاً كبيراً.