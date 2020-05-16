تراند اليوم : بالفيديو.. فنان شهير يكشف حقيقة محاولة اغتياله بسبب مسلسل رمضاني

نفى الفنان العراقي إياد راضي، أحد أشهر الممثلين العراقيين، صحة الأنباء التي تم تداولها عن تعرضه لمحاولة اغتيال من قبل جهات مسلحة مجهولة في بغداد، وذلك عقب عرض حلقة الاحتجاجات الشعبية في مسلسله الرمضاني “كما مات وطن” قبل عدة أيام، والتي شغلت الأوساط العراقية وحازت على اهتمام رسمي وشعبي غير معتاد.

وقال الفنان راضي في مقطع فيديو نُشر عبر حساب منسوب له في “إنستغرام” “إن هذه الأنباء جميعها غير صحيحة وأنه لم يتعرض لأي محاولة اغتيال، شاكراً كل من سأل عنه وحاول الاطمئنان عليه ومبيناً أنه بصحة جيدة”.

وتصدَر اسم الفنان إياد راضي وعمله “كما مات وطن” الذي يتم عرضه على قناة “الشرقية” المنصات الإخبارية والاجتماعية على مدى الأيام القليلة الماضية، بعد أن حصدت حلقة الاحتجاجات والتي حملت عنوان (الطابق 15) ملايين المشاهدات إثر جذبها لاهتمام شرائح مختلفة من المجتمع العراقي الذي شارك في الاحتجاجات بمختلف فئاته.

وخرجت الحلقة المذكورة بالعمل عن نطاقه الكوميدي الاجتماعي، لتلامس مشاعر العراقيين وأهالي الشهداء الذين شاركوا بالاحتجاجات التي انطلقت في عدة مدن عراقية بالتدريج وبدأت منذ شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وتحديدا في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد التي كان يتحصن فيها المتظاهرون.