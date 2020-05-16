ماذا أظهر تشريح جثة طيار الهليكوبتر التي سقطت بكوبي برايانت؟

متابعة بتجـــــــرد: ذكرت تقارير في عدة وسائل إعلام الليلة الماضية أن قائد الطائرة الهليكوبتر التي تحطمت وعلى متنها كوبي برايانت وسبعة اخرين، لم تظهر أثار الكحول أو أي مواد مخدرة عند تشريح جثته.
وكشف المركز الطبي في لوس أنجلوس عن نتائج تشريح جميع ضحايا تحطم الطائرة التسعة الذي توفوا في كالاباساس بكاليفورنيا.
وتوفي نجم كرة السلة كوبي براينت وابنته جيانا عن 13 عاماً في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في كاليفورنيا في 26 كانون الثاني ولدى كوبي وفانيسا ثلاثة بنات باقيات على قيد الحياة، حيث لم يستقلن الطائرة المنكوبة.
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