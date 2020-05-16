“نيويورك أبوظبي” يستكشف العالم العربي القديم في محاضرات “أونلاين”

متابعة بتجــــــــرد: أعلن معهد جامعة نيويورك أبوظبي عن إطلاق سلسلة تضم 4 محاضرات عبر الإنترنت، تتناول علم الآثار والتاريخ في جميع أنحاء العالم العربي، وهي: جزيرة مروح: حياة العصر الحجري في أبوظبي، والعالم المغمور تحت مياه الخليج العربي، و العديد من القصص التي يجب روايتها: العلوم والآثار في موقع ساروق الحديد في دبي، و مصر القديمة والاندماج الاجتماعي: كيفية إنشاء مشهد ثقافي مستدام، وذلك بهدف إتاحة الفرصة للأفراد المتواجدين في منازلهم للتعرف إلى أهم المفكرين والمتحدثين عن كثب، من خلال هذه السلسة المتوافرة على قناة معهد جامعة نيويورك أبوظبي الرسمية على موقع يوتيوب.

ويأتي إطلاق هذه السلسلة التي تتناول العلم، والتراث، والماضي، عبر شبكة الإنترنت في إطار الجهود الرامية لدعم حملة #خلك_في_البيت، والتزام المجتمع بالتباعد الاجتماعي.

وتجدر الإشارة إلى أن معهد جامعة نيويورك أبوظبي كان قد قدم مجموعة من المحاضرات والجلسات الحوارية السابقة منذ ظهور فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ما ساهم في إفادة الجمهور وتشتيت تركيزه عن الجائحة في جميع أنحاء العالم، حيث يمكن الاطلاع على قناة معهد جامعة نيويورك أبوظبي على موقع يوتيوب، والتي تحتوي على مئات المحاضرات التي تتناول مجموعة متنوعة من المواضيع بما في ذلك التاريخ والعلوم والأدب وغيرها.