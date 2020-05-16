إعلامي شهير يهاجم محمد رمضان: أغنياته لا علاقة لها بالفن

متابعة بتجـــــــرد: شنّ الإعلامي المصري تامر هجومًا لاذعًا على الفنان محمد رمضان، مؤكدًا أنه يرفض أن يشاهد أبناؤه كليبات الأخير.

وأكد أمين في أحد البرامج الفضائية، أنه يفخر بوصفه رجلاً رجعياً، زاعماً أنه لم يفعل أي شيء يخالف العادات والأعراف، ولا يسمح لأولاده أن يستمعوا إلى أغاني محمد رمضان أو مشاهدة كليباته التي يجدها غير مناسبة.

وأضاف أنه “ليس على خلاف مع الفنان المصري محمد رمضان، وليس حقيقياً أنه يهاجمه لمجرد استفزاز جمهوره كما يقال، ولكنه لا يعترف باللون الغنائي الذي يقدمه رمضان معتمداً على الظهور بملابس غريبة (فرو) وبجسد شبه عارٍ، لذلك يرفض أن تشاهد بناته كليباته”.