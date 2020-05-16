متابعة بتجــــــــــرد: نشرت الفنانة نيللي كريم منشورا عبر حسابها الشخصي بموقع “إنستجرام”، ردا على إشادات الزعيم عادل بها كممثلة كوميدية.
وكتبت نيللي: “كلامك على راسي يا أستاذ عادل، ربنا يخليك لينا يا رب، شهادة أعتز بها يا غالي”.
وكان الفنان عادل إمام قد صرح عن انتقال الفنانة نيللي كريم للكوميديا في مسلسل بـ100 وش قائلا: “نيللي كريم متميزة في كل شيء تقدمه فهي عظيمة وهايلة للغاية”.
واستطاعت الفنانة نيللي كريم تغيير جلدها بتقديم عمل كوميدي في رمضان حمل اسم “بـ 100 وش”، من بطولة آسر ياسين وإسلام إبراهيم ومن إخراج كاملة أبو ذكري.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد الإشادة بها.. نيللي كريم توجه هذه الرسالة لـ عادل إمام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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