أميتاب باتشان يحتفل بمرور 51 عامًا على دخوله صناعة السينما

متابعة بتجـــــــرد: نشر النجم الهندي العالمي أميتاب باتشان عبر صفحته الرسمية في موقع “إنستغرام”، صورة من كواليس أحد أعماله يحتفل بها بـ51 عاما من العمل في السينما.
وكتب أميتاب باتشان: “عملت بصناعة السينما منذ عام 1969، الآن في 2020 يكون لدي 51 سنة، خلال هذه الفترة الهائلة شهدت العديد من التغييرات والتحديات، الآن تحد آخر، مع الإصدار الرقمي لفيلمي جلابو سيتابو!!، في 12 يونيو ، فقط على أمازون برايم، في جميع أنحاء العالم في 200 دولة، هذا أمر مذهل، يشرفني أن أكون جزءًا من هذا التحدي”.
وكان آخر فيلم للنجم أميتاب باتشان “Thugs of Hindustan” أو “قطاع طرق الهند”، وتدور قصة الفيلم حول رحلة مختلفة عبر مرحلة معينة من تاريخ الهند، ويقدم في الفيلم لجمهوره بعض أشعار التي ألقاها بنفسه داخل أحداث الفيلم.
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