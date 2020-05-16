نبيلة عبيد: سعيدة بتجربة “سكر زيادة”

متابعة بتجـــــــــرد: قالت الفنانة المصرية نبيلة عبيد، أنها تفاجأت بردود فعل الجمهور على مسلسل “سكر زيادة” والذي تشارك في بطولته مع الفنانة نادية الجندي والفنانة هالة فاخر والفنانة سميحة أيوب.
وأضافت عبيد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “يحدث في مصر” المذاع عبر قناة “إم بي سي مصر” إنها سعيدة جدا بتجربة مسلسل “سكر زيادة” والذي يعرض خلال شهر رمضان الحالي، لافتة إلى حبها لشخصية “كريمة” والتي تؤديها في المسلسل.
وأشارت نبيلة عبيد بعد ذلك إلى التزامها بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وذلك خلال تصوير المسلسل في الأراضي اللبنانية، مشيدة في هذا الإطار باحترام الشعب اللبناني للإجراءات الاحترازية وذلك من خلال البقاء في المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة.
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