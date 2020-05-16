72 عام على نكبة فلسطيني.. ماذا يقول محمد عساف؟

متابعة بتجـــــــــرد: في ذكرى النكبة الفلسطينية الثانية والسبعين للنكبة وكما كل عام، كان للنجم الفلسطيني محمد عساف كلمة عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي.

وقال عساف في منشور عبر صفحته الرسمية في موقع “تيوتر”: “يسألوننا والان وبعد كل هذه السنين، لماذا لا تنسون؟ كيف ينسى الإنسان مجرى دمه، عرق أجداده الممزوج بالتراب، أهازيج الأعراس والحصيدة، دم من سبقونا ومستقبل من سيأتي. لن ننسى فلسطين، ولم ننسى النكبة، وإنا لراجعون”.

ووقعت النكبة الفلسطينية عام 1948، وكانت الحدث التاريخي الأصعب الذي ألم بالفلسطينيين، حيث احتل العدو الإسرائيلي أرضهم وشرّدهم واستوطن فلسطين تحت أنظار العالم.

على صعيد آخر، ينتظر محمد عساف عودة الحياة الى طبيعتها بعد فيروس كورونا، حيث يستعد لطرح عدة أغنيات جديدة.