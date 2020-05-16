عاصي الحلاني بـ”بعشقك” يحقق رقمًا قياسيًا في أسبوع

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متابعة بتجــــــــرد: يحصد فارس الغناء العربي عاصي الحلاني نجاح أغنيته الجديدة “بعشقك” التي طرحها مؤخرًا عبر المتاجر الموسيقية الكبرى.
وحقق كليب الأغنية أكثر من مليوني مشاهدة بعد أسبوع واحد فقط على إطلاقه عبر قناة “روتانا” رسمية في موقع “يويتوب”.
أغنية “بعشفك” من كلمات ايهاب عبد العظيم وألحان محمد عبيه وتوزيع طوني سابا، وانتاج شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات. أمّا الكليب فهو من إخراج أحمد المنجد، وتم تصويره في منزل عاصي الحلاني خلال فترة الحجر المنزلي مؤخرًا.
تجدر الإشارة إلى أن عاصي الحلاني يظهر في الكليب في جو عائلي بإمتياز مع زوجته السيدة كوليت وأبنائهما ماريتا ودانا والوليد، حيث تم تصوير بعض اللقطات عن طريق الهاتف إضافة إلى التصوير السينمائي.
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