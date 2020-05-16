التركي مراد بلدريم يكسر روتين العزل على يد زوجته

على ما يبدو ان الحجر المنزلي المستمر منذ أسابيع بسبب فيروس كورونا، دفع بالممثل التركي مراد يلدريم الى أخذ بعض دروس الطهو في المطبخ المغربي على يد زوجته ملكة جمال المغرب إيمان الباني.

ونشر “بلدريم” صورة له عبر حسابه على انستغرام الى جانب طبق الكسكسي، وكتب: “الحجر المنزلي علمني اعمل الكسكسي المغربي اللذيذ برعاية زوجتي حبيبتي ايمان”.

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لاحقاً، نشرت إيمان فيديو لزوجها وهو يسكب الشاي على الطريقة المغربية وكتبت: “شاي مغربي أحلى شاي مغربي مع الحلويات المغربية الطيبة من يد زوجي حبيبي، على ألحان الطرب الأندلسي المغربي”.

وكان الممثل التركي مراد يلدريم وزوجته ملكة جمال المغرب إيمان الباني قد خسرا طفلهما الاول في صيف 2019 وذلك بعدما كشف الاول أن زوجته كانت حاملًا بالشهر الثالث، إلا أنها فقدت الجنين، خاتماً بالقول: “ليكن خيرًا من الله”.

نذكر ان مراد وايمان تزوجا في ديسمبر 2016 في اسطنبول، بحضور حشد كبير من الوجوه المعروفة في عالم الفن.