سلوى خطاب تصاب بضيق تنفس وتنهار في برنامج فيفي عبده.. فيديو

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انهارت الفنانة المصرية سلوى خطاب بعد سقوطها ضحية ببرنامج "خلي بالك من فيفي" الذي تقدمه الراقصة الاستعراضية فيفي عبده، وأصيبت بضيق تنفس وكادت تفقد الوعي من الرعب.

بدا الذهول مبكرا على ملامح خطاب، حينما حاولت الدخول لفيلا فيفي عبده فوجدت رجل الأمن يطلب منها المرور من الباب المخصص عدة مرات؛ لأن اللمبة مضيئة وقال لها الحارس قد يكون في الحقيبة متفجرات وفجأة ظهرت فيفي وأدخلتها بيتها.

وعندما دخلت الفنانة منزل فيفي جلست وتبادلت معها أطراف الحديث وأثناء ذلك ظهرت الخادمة الممسوسة "العفريت" تحمل السلم وتتأرجح به بشكل يبدو أنها ستسقط به، فدب الرعب في قلب خطاب وسألت ما بها فقالت لها فيفي إنها مريضة ثم حدثت فرقعات عالية أرعبتها وجعلها تصرخ بصوت عال.

بعدها استفزت "فيفي" خطاب واتهمتها بالحسد وأحضرت الملح وقامت برشه على خطاب فقالت لها" قطعت الخلف" وزاد رعبها حتى أنها رفضت الجلوس من الخوف.

وحينما جلست سلوى حدثت فرقعات أيضا فقامت من مجلسها ورددت "يا نهار أسود" وقالت: "أنا عايزة أخرج يخرب بيوتكم"، فقامت فيفي بإحضار البخور بسبب الحسد.

وسألت خطاب فيفي عن سبب تشغيل هؤلاء المرضى معها ودخلت في مشادة مع المغربية المشاركة مع فيفي في المقلب، وقالت: "إزاي أدخل في برنامج مع ضيفة مش فاهمة منها حاجة" وهنا خرجت أصوات مرعبة وصراخ فسقطت سلوى على الأرض من الرعب.

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وحينها خرج الخادم المشتعل بالنار فزاد رعب الفنانة المصرية، وحاولت الهرب بالصعود على السلم فحملتها الخادمة للأسفل وهي في حالة هياج ورعب هستيري وصراخات دائمة من كثرة الفرقعات والوضع غير الطبيعي حولها وظلت تجري وتقول "يا لهوي، عايزة امشي".

بعدها ظلت فيفي تصرخ وتردد "بيتي اتخرب" وسقطت على الأرض فسارعت خطاب لإنقاذها وهنا هاجمتها الخادمة "الممسوسة" فزاد رعبها وظلت تضربها لإبعادها عنها، وبينما الوضع كذلك أطلقت فيفي زغرودة مفاجئة فاكتشفت خطاب أنها سقطت في مقلب فيفي، فقالت لفيفى:" كنت بحبك دلوقتي كرهتك كنت هموت" وانتهى البرنامج.

ويعتمد برنامج "خلي بالك من فيفي" على عمل "مقلب" بالضيف، الذي تستضيفه فيفي عبده، وبصحبتها مذيعة مغربية في منزلها، بحجة تصوير برنامج خاص، ثم تقوم فيفي بعادات غريبة، مثل رش الملح وإشعال البخور في المنزل بعد أن تسمع صوت فرقعة بالمكان، وتعتقد أنه حسد، ثم تظهر إحدى العاملات المفترض أنها "يلبسها عفريت" وتهاجم الضيف. ويعرض البرنامج على قناة mbc مصر وتم تصويره في "فيلا" بيتها.

يذكر أن خطاب تخوض السباق الرمضاني الحالي بمسلسل "جمع سالم" مع كوكبة من النجوم و الوجوه الشابة، في تجربة فنية جديدة.

ويشارك في بطولة المسلسل زينة، وسامح الصريطي، ودلال عبدالعزيز، وريم البارودي، فيما يشارك من الوجوه الشابة ملك قورة، ومحمد شاهين، وميدو عادل، وبسنت شوقي، وتأليف محمد ناير وإخراج إيمان الحداد، ويدور أحداثه في إطار تشويقي حول فكرة قبول الآخر لتحقيق السلام الاجتماعي.