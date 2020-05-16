اعتقال مشهور السناب السعودي عبدالرحمن المطيري في أمريكا.. فيديو

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أظهر مقطع فيديو "لايف" تم تناقله على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة اعتقال السلطات الأمنية في أمريكا السعودي المثير للجدل والناشط السوشال ميديا و"السناب" عبدالرحمن المطيري، وذلك لأسباب غير معروفة.

وتداول مغردون سعوديون مقطع الفيديو الذي تم اجتزاؤه من البث المباشر، الذي كان يظهر فيه أفراد من الشرطة يقيدون عبدالرحمن المطيري ويقتادونه خارج منزله بينما يحاول هو إقناعهم بعدم احتجازه حيث وثقّ الحادث في بث مباشر كما اعتاد أن يظهر أمام متابعيه في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وارتفع وسم #عبدالرحمن_المطيري على نطاق واسع بين رواد التواصل الاجتماعي؛ إذ كتب أحد الحسابات المهتمة بالأحداث الجدلية: "ظهر المعارض السعودي عبدالرحمن المطيري في بث على انستقرامه وهو يتعرض للاعتقال من الشرطة الأمريكية، وانتشرت بعض الأقاويل بأن ذلك حدث بعد تقديم جيرانه شكوى ضده".

ولم يتضح بعد السبب الحقيقي وراء اعتقال الشرطة للمطيري، إلا أن الروايات المتداولة بشأن ما حدث قيل إنه خالف قوانين الإقامة في الولايات المتحدة، وأشار البعض إلى أن الشرطة تلقت بلاغًا ضده من قبل صديق يشاركه السكن بتهمة تلقيه تهديدًا من عبدالرحمن المطيري.

وكشف أحد المغردين في موقع "تويتر"، أن جيران عبدالرحمن المطيري هم من أبلغوا الشرطة عنه بسبب انزعاجهم منه كجارٍ لهم، وتردد أن صديقة عبدالرحمن المطيري هي من أكملت تصوير البث المباشر ووثقت توقيف صديقها.

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وقال حساب باسم "فرويد": "الشرطة الأمريكية تلقي القبض على عبدالرحمن المطيري، أحد مشاهير السناب، وصديقته قامت ببث لحظة الاعتقال عبر إنستغرام".

وأضاف ذات الحساب: "يقال إن زميله في السكن قام بإبلاغ الشرطة، بعد خلاف معه وتهديده بإطلاق النار عليه، خاصة وأن عبدالرحمن لديه اضطرابات نفسية، فأخذته الشرطة للتحقيق معه واستماع أقواله".

وحتى الآن لم يخرج أي تصريح رسمي تعلق فيه الشرطة الأمريكية في المدينة التي يقيم فيها الشاب عبدالرحمن المطيري على ما حدث، كما لم تتحدث السفارة السعودية حول أسباب توقيف عبدالرحمن المطيري.

ويعد عبدالرحمن المطيري صاحب الـ 27 عامًا واحدًا من عشرات آلاف الطلاب السعوديين الذين يدرسون خارج المملكة في جامعات عالمية مرموقة على حساب بلادهم في واحد من أضخم برامج الابتعاث العلمي للطلاب في العالم.