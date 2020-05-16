شذى سبت: زوجي لم يمنعني من الفن.. وتسخر بشدة من مبالغة النجمات في البوتكس

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أكدت الفنانة البحرينية شذى سبت، أن الزواج لن يمنعها من الفن، مشيرة إلى أن زوجها من أكثر الأشخاص الداعمين لها.

وأوضحت شذى: "الزواج ما راح يأخذني من الفن.. وإن شاء الله أنا موجودة.. بالعكس اللهم لك الحمد زوجي متفهم وأكتر شخص داعمني".

وقالت في تصريحات تلفزيونية: "مع الأسف هالسنة ما تابعت مسلسلات، َلكن بسمع وايد ردود فعل حلوة على مسلسل الشهد المر ومحمد علي رود وإن شاء الله بعد رمضان هتابعهم.. لإني أنا عامة في رمضان ما أتابع المسلسلات، ما في وقت يا دوب نخلص الفطار وصلاة التراويح وقراءة القرآن".

أما عن رأيها في الفنانات اللاتي يبالغن في الخضوع لعمليات التجميل واستخدام البوتكس والفيلر، قالت: "الجمال مطلوب ولكن يجب ألا يكون لدرجة إن الملامح تختفي والرياكشنات تختفي وذلك لكي يتمكن من إقناع الجمهور بتعابير وجههن.. يعني على فكرة الأجانب بيعملوا رتوش بسيطة بس مو لدرجة الرياكشنات تختفي.. لكن إحنا عندنا حتى حواجبهم ما تتحرك مع البكاء أو الضحك من كتر البوتكس".

وكانت شذى سبت عقدت قرانها في بداية شهر فبراير الجاري وسط أجواء عائلية ولكنها رفضت الكشف عن هوية خطيبها، ونشرت صورة لها وعلقت قائلة: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. تم عقد قراني ما شاء الله تبارك الرحمن".

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ووجهت الفنانة الشكر لكل من بارك لها حينها عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" وقالت: "أول شي بحب أشكر كل اللي هنأني بعقد قراني سواء أهل أو أصدقاء أو زميلاتي أو جمهور الحبيب.. أحب أقولكم ما قصرتوا وحلو أن الواحد يشوف محبة الناس له هذا الإحساس وايد وايد حلو.. وحبيت انتهز هذه الفرصة وأقولكم تدعون لحبيبتي الفنانة جواهر لأنها تمر بوكعة صحية خطيرة وربنا يخليها لأهلها يارب".

وسبق أن كشفت الفنانة البحرينية شذى سبت حقيقة وعكتها الصحية، التي أصابتها منذ عامين وتسبّبت في حجزها بالمستشفى لمدة شهر ونصف الشهر؛ إذ نفت كليًا ما تردّد بشأن إصابتها بالسرطان.

وقالت شذى في تسجيل صوتي نشرته عبر صفحتها على تطبيق "سناب شات" إنّ لديها مشاكل بالمعدة ولا تزال في مرحلة العلاج بسبب إصابتها بحالة قيء متكرّرة، مشيرةً إلى أنها لديها ثقة كاملة بأن الأطباء سيصلون للتشخيص الدقيق لحالتها.

وطالبت الفنانة البحرينية جمهورها بعدم تصديق الشائعات والأخبار التي تُنشر عنها، لافتةً إلى أن شقيقتيها "شيماء وأبرار" تقومان دائمًا بتوضيح حالتها الصحية عبر السوشال ميديا.