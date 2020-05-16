محمد سامي يتنازل عن قضيته مع مسرب فيديو نهاية "البرنس".. ما السبب؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثار مقطع فيديو مسرب لمشهد نهاية مسلسل "البرنس" الذي يقوم ببطولته الفنان المصري محمد رمضان، ويعرض في رمضان الجاري جدلًا واسعًا، حيث تم تناقله عبر منصات التواصل الاجتماعي بين المتابعين على نطاق واسع حيث يقوم فيه رضوان البرنس بالانتقام من شقيقه "فتحي" الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد زاهر.

واستطاع صناع المسلسل التوصل إلى هوية مسرب الفيديو وإلقاء القبض عليه خلال الساعات الماضية كما قام مخرج العمل محمد سامي، بتحرير محضر بالواقعة ضده، إلا أنه تنازل في اللحظات الأخيرة قبل اتخاذ إجراء يحيل مسربه إلى النيابة العامة.

وتواصلت "فوشيا" مع المخرج محمد سامي، الذي أكد أنه تنازل بالفعل عن المحضر الذي حرره وذلك بغرض إنساني بحت، منوهًا إلى أنه لن يتخذ أي إجراء قانوني ضد مسرب الفيديو بعدما توسط الكثيرون له وأكدوا أنه فعل ذلك بغرض سليم دون وجود دافع وراء ذلك يوحي بشبهة بيع أو غيره.

وأضاف محمد سامي أنه تبين له أن مسرب الفيديو هو "العائل" الوحيد لأسرته ويعمل "مونتير" بالقطعة لدى شركة كان يتعاون معها من أجل إنهاء مونتاج المسلسل، مبينًا أنه تنازل عن البلاغ الذي قدمه بعد أن تأكد أنه لا يوجد فيديوهات أخرى عبر هاتفه المحمول قد يتم تسريبها.

وكانت أنباء قد تم تداولها بشأن مسرب الفيديو أنه وأثناء وجوده في مقر الشركة منتجة العمل وخلال مواصلة عمله رأى الفيديو وقام بإرساله إلى خطيبته كي يُطلعها على مشهد انتقام محمد رمضان من شقيقه كون الأمر مثيرًا للجمهور وينتظرون ما ستسفر عنه نهاية الحلقات، حيث طلبت منه أن ترى المشهد قبل أي شخص.

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ومن هنا قام مسرب الفيديو بإرساله لخطيبته عبر هاتفها المحمول والتي بدورها أرسلته إلى عدد من صديقاتها فانتشر الفيديو بشكل سريع كون إحداهن قامت بنشره على صفحتها عبر "فيسبوك"، ومن خلال الرصد والتقصي توصلت الأجهزة الأمنية إلى تلك التفاصيل وحصوله على مقاطع الفيديو "خلسة" الأمر الذي أدى لتسريبها.

وينافس محمد رمضان في دراما رمضان الجاري بمسلسل "البرنس" الذي تدور حلقاته حول "رضوان" الذي يجسده محمد رمضان وهو الأخ الأكبر لـ3 أخوة، وهم من أمهات مختلفات، ويمتلكون منزلا وورشة تصليح سيارات في منطقة شعبية، ويقترح "مقاول" على والدهم الذي يجسده الفنان عبدالعزيز مخيون مقاول شراء العقار لبناء برج سكني ويعرض مبلغًا ضخمًا لكن الأب يرفض ويوافقه رضوان ويعارضه باقي أبنائه، وبعد وفاته يبدأ الصراع بين الأشقاء على بيع المنزل، لكن يفاجئ الجميع بأن الأب نقل جميع ممتلكاته لابنه الأكبر رضوان.

مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان واللبنانية نور، والفنانين سلوى عثمان، وأحمد زاهر، وروجينا، وعبد العزيز مخيون، ودنيا عبد العزيز، ونجلاء بدر، وغيرهم وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.