ناصر القصبي ينتقد برنامج "قلبي اطمأن" بسبب فنان لبناني.. ويتعرض للهجوم

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثارت تغريدة الفنان ناصر القصبي رأي المتابعين على "تويتر" بعد أن انتقد ما يقدمه الإماراتي "غيث" ذو الجماهيرية العريضة، حيث كانت غالبية الآراء ضد "القصبي"، مشيرين إلى أن ما طرحه في التغريدة هو انتقاد غير مبرر بسبب أن برنامج "قلبي اطمأن" قد سحب البساط من تحت الكثير من المسلسلات.

وكان ناصر في تغريدته قد أبدى اعجابه بما يقدمه البرنامج من نتائج وصفها بـ"الطيبة" وعلق في تغريدته: "البرنامج الإماراتي قلبي اطمأن حقق نتائج طيبة في المواسم السابقة، لفكرته الإنسانية النبيلة ولا شك أن صناع البرنامج مشكورين قد قدموا مساعدات عظيمة للبسطاء في كل مكان، لكن مساعدتهم لأشخاص معروفين كما هو الحال مع الفنان أبو سليم أراها مؤذية ومهينة في حقه وإن كان المقصد نبيلاً".

وبمجرد نشر التغريده تلقى "القصبي" سيلاً من النقد والإتهام له بانه يحاول أن يغطي على فشل مسلسله "مخرج7"، وآخرون وصفوا موقفه بأنه ردة فعل عادية بسبب أن البرنامج قد سحب البساط من تحته واكتسب جماهيرية كبيرة في الوطن العربي.

في المقابل دافع البعض عن محتوى التغريدة مؤكدين بأنها سليمة من النقد الجارح، وأن تكريم فنان كبير بطريقة "الصدقة" لا تليق.

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وعلق مغرد على تويتر قائلًا: "هذا نقد جارح يابو راكان وماتوقعناها منك ، برنامج ينقل ويتكلم بكل مصداقية وشفافية عن فئات محتاجة، بالأخص هذه الحلقة يقع عليك اللوم وأنته في الوسط الفني ولم تبادر بمساعده ابوسليم من قبل وانت عالم بوضعه. أتمنى ان تكون هذه فرصه لعمل الخير وتنتج برنامج افضل من برنامج غيث".

وبحسب الإحصائيات لا زال برنامج "قلبي اطمأن" وللموسم الثالث على التوالي، يحقق نجاحًا كبيرًا وإشادات واسعة من جانب كل من يشاهد حلقاته أو مقاطع فيديو منه على الإنترنت، وسط تعاطف كبير مع الحالات الإنسانية التي يقوم البرنامج بمساعدتها. وفي هذا الصدد سجل البرنامج، الذي يبث على فضائية أبوظبي، مشاهدات قياسية على مواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب، حيث يبلغ عدد متابعي البرنامج على يوتيوب 2.4 مليون متابعًا.

في الجانب الآخر لازالت الأصداء حول ما قدمه الفنان القدير ناصر القصبي في مسلسل "مخرج7" غير مرضيه على الإطلاق.