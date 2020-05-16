شكرا لقرائتكم خبر عن رغم قيود كورونا.. آديل تداوم على الجيم وتتوقف عن التدخين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علي الرغم من القيود التي فرضها تفشي فيروس كورونا إلا أن آديل تحرص على الذهاب إلى الجيم والمواظبة على الرجيم الذي خسرت من خلاله وزنها الزائد.ورصد المصورون بموقع الديلي ميل النجمة وهي تقود سيارتها الفارهة بنفسها لمتابعة التمارين، وذكر الموقع أن آديل نجحت في الإمتناع عن التدخين وتقليل الكحول.
بدأت النجمة العالمية آديل رحلتها فى فقدان الوزن الزائد بعد مرحلة انفصالها عن زوجها السابق سيمون كونيكى العام الماضى، وهو والد ابنها الوحيد "أنجيلو"، وحسب موقع "ميرور" يقال أن النجمة الشهيرة أرادت أن تغير حياتها عندما أصبحت "SINGLE" مرة أخرى وبدأت فى اتباع نظام غذائى قاسٍ لفقدان الوزن بالإضافة إلى الاستمرار فى ممارسة التدريبات الرياضية.
يذكر أن آديل صدمت العالم بظهورها بـ LOOKجديد جعلها محط اهتمام و تركيز وسائل الإعلام من شتى أنحاء العالم فقد نشرت آديل علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام" صورة أظهرت مدي نحافتها وكأنها مفاجأة عيد ميلادها الـ 32 لتتحلول إطلالة النجمة الشهيرة لمحط لأثارة الجدل بين مؤيدين لها كونها استطاعت التخلص من الوزن الزاد وآخرين عارضوا ظهورها بعد ان تغيرت ملامحها تماما و فقدت بريقها.
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