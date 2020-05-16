خديجة بن قنة عن تمجيد قاسم سليماني: “أتضامن بشدة مع كل من شعر بالاستفزاز”

كتب امير فتحي في السبت 16 مايو 2020 08:59 صباحاً - علقت خديجة بن قنة، مذيعة قناة الجزيرة، على الحلقة المثيرة للجدل حول تمجيد القائد السابق لفيلق القدس الايراني قاسم سليماني على منصة بودكاست التابعة للقناة القطرية.

وقالت خديجة بن قنة ردا على طلب منها الاعتذار عن تمجيد سليماني: “لست معنية بالموضوع، ولا بالبرنامج، ولا أعرف أحدا من فريق الإعداد..وأتضامن بشدة مع كل من شعر بالاستفزاز من الحلقة وأنا منهم..”.

وكانت قناة الجزيرة قد أثارت موجة من الغضب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعد بث فيديو ترويجي عن حلقة تتناول شخصية قاسم سليماني تم وصفه خلالها بالمجاهد في سبيل الله وأحد جنود ما أسمتها الثورة الإسلامية.