بدور البراهيم تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة طلاقها (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قررت خبيرة التجميل السعودية بدور البراهيم أن تخرج عن صمتها بعد أن ترددت أنباء حول طلاقها خلال الساعات الأخيرة، خاصة وأنها عادت إلى السعودية بمفردها بشكل نهائي، مشيرة إلى أن كل هذه الأخبار عارية تماماً من الصحة.

وقالت البراهيم، في مقطع فيديو لها عبر تطبيق "سناب شات": "الناس غاية لا تدرك.. لما المشهورة تعلن زواجها لها أسبابها.. يعني أنا المفروض ما كنت أعلن زواجي لكن أنا أعلنته وأن حرة.. لكن مو أنا أعلن زواجي ومتابعيني يتدخلون في حياتي.. لدرجة أني في الأول كنت أصوره ووقفت لأنه ماله داعي أصوره".

وتابعت: "يوم أنا وقفت أصور وأعلنت عودتي للسعودية قالوا عني تطلقت.. يعني أنا لو انفصلت هعلن وأقول أني انفصلت.. يعني كان الاتفاق بيني وبينه أننا نكون بين دبي والسعودية بحكم أننا سعوديين عندنا مصالحنا وعيالنا في السعودية.. لكن حدث مالا بخطر علي البال ولا الخاطر كورونا.. وانحجزنا غصب عنا وشغلي كله تعطل في السعودية لأن في أشياء ضرورية لازم أختمها وأمضيها لأني أنا سيدة أعمال".

وأضافت: "أنا ما حسبت حساب لهذا كنت أفكر أني كل شهر أنزل السعودية أشوف عيالي ومصالحي.. أنا عن جد الغربة أتعبتني فما فيني مرة تانية أتغرب.. يعني في بعض الأحيان الإنسان ياخد قرارات وبعدين يعدل عنها وما فيها شيء.. لكن أنتم مالكم حق تطلقون إشاعات".

وصرحت: "عيب عليكم.. يعني صدقوني يوم أنا انفصل بطلع بقول أنا منفصلة.. إنتوا تعرفون أني إنسانة ما أخاف من شيء.. إذا تطلقت بقول وإذا تزوجت بقول.. كله في النهاية حلال.. يعني ما أحس أني بسوي غلط إذا انفصلت أو تزوجت.. والله لو يقدر إذا في يوم انفصلت هقول.. وفي بعض الأحيان الطلاق يكون راحة.. لكن ما يرضي الله أنكم تطلعون إشاعات".

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وكانت خبيرة التجميل السعودية بدور البراهيم قد قالت في وقت سابق، إنه بالرغم من تراجعها عن قرار اعتزالها السوشال ميديا، إلا أنها لن تطل على جمهورها بوجهها كاملا، موضحة أنها من الممكن أن تظهر عينيها فقط وكأنها مرتدية نقابا، داعية الله أن يثبتها على هذا القرار.

وأضافت البراهيم، عبر مقطع فيديو بثته على "سناب شات" أثناء تواجدها في مطار دبي: "الله يسعد مساكم.. طبعا زي مانتم شايفين أنا في مطار دبي راجعة السعودية الدمام.. ما راح تشوفون وجهي أنا ممكن أطلع كده لكن أطلع وجهي بالكامل متل الأول لا والله يثبتني"، في إشارة منها إلى أنها من الممكن أن تطل على جمهورها بالنقاب أي لن تظهر من وجهها سوى عينيها فقط.

وأضافت: "وأنا راجعة السعودية ومستقرة.. يالله قسما بالله العظيم اللي يقولك الغربة كربة صدق.. يعني أنا الآن أحس بشعور خدامتي وبشعور السواق المغترب.. أحس بشعور أي مغترب تارك أهله وديرته وإن كان وضعه تمام وعايش بسلام وامن وامان.. وأكيد دولة الإمارات هي ديرتي الثانية".

وكانت خبيرة التجميل السعودية طالبت وسائل الإعلام والحسابات المعنية بأخبار المشاهير، بحذف جميع الصور ومقاطع الفيديو التي تظهر بها.

ووجهت بدور نداءً إلى وسائل الإعلام وحسابات المشاهير عبر حسابها على إنستغرام، قالت فيه: "آمل من الجميع، منشنو لجميع حسابات أخبار المشاهير اللي منزله صور أو مقاطع فيديو، أتمنى إزالتها وعدم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

وأضافت: "الرجاء التفاعل والله ولي التوفيق"، ثم علقت على هذا النداء بقولها: "وإن شاء الله بركز على براندي الميك آب وشغلي فقط".