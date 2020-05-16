رزان مغربي: لا أصلح لتقديم برامج رامز.. ورفضت توجيه هذا السؤال لعابد فهد

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - صرحت الإعلامية والفنانة اللبنانية رزان مغربي بأنها لا تصلح لتقديم نوعية برامج المقالب مثل برنامج "رامز مجنون رسمي"، لأنها تشعر بإحراج شديد مما يتعرض له الضيف بسبب طبيعة هذه البرامج.

وقالت مغربي، قي تصريحات تليفزيونية :"أنا ديما بقول أن تعليقات رامز على الضيوف كتير أوفر.. لأني أنا حدا كتير صح وبكون حريصة على مشاعر ضيوفي لكن هذا هو رامز والدور اللي لازم يلعبه ".

وتابعت:"السؤال لو كان محرج ما بقدر أسأله للضيف، يعني أنا حلقة الفنان السوري عابد فهد كان في سؤال المفروض اسأله إنه هو عنده ربو عشان كده مقدرش يكون لاعب كرة.. فأنا ما سألته عشان أنا إنسانة حساسة.. سألته إنه كان عندك وعكة صحية حالت بينك وببن احتراف الكرة".

أما عن سبب ابتعادها عن التمثيل، قالت:"أنا خلية نحل.. بصحى الساعة 6 الصبح وبنام 3 الفجر وطول الوقت بعمل مليون شغلة.. بس أنا بحاجة لعمل حلو يستهويني أني أرجع تاني.. وأنا ما كتير بحب المسلسلات بحس قماشتي أكتر مع الأفلام بس ده عايز تركيز.. إن شاء الله بعد نجاح برنامج اغلب السقا والذي استطاع أن يستقطب الكثير في العالم العربي نقدر نستثمر هذا النجاح ويتوج بعمل بعد العيد".

يذكر أن هناك مقطعاً أثار الانتباه وكان الأكثر تداولاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الأيام الماضية وهو المقطع الذي ظهرت فيه الفنانة االبنانية رزان مغربي وهي تتحدث مع الفنان السوري قصي خولي، أثناء استضافته في برنامج "اغلب السقا"، مطالبةً إياه بإثبات نفسه، ليرد عليها بالقول: "تتزوجيني"، فما كان منها إلا أن خجلت قليلاً ثم أجابت بـ "أجل".

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وهو ما أحدث ضجة في أوساط المتابعين على الحسابات التي أعادت نشر المقطع على إنستغرام، تحت العديد من العناوين وأثار انقساماً في الآراء، إذ توجه العديد منهم بالانتقاد له، مستذكرين إهماله لزوجته مديحة الحمداني وطفله وهي القضية التي كانت قد أثارت جدلا كبيراً مؤخراً، بينما دافع آخرون عن النجم السوري معتبرين أن ما قاله كان واضحاً أنه مجرد مزحة ولا داع لكل تلك الضجة.

وبعيداً عن تلك الضجة، استذكر البعض ما حصل مع الفنان السوري تيم حسن وزوجته وفاء الكيلاني عندما ظهر معها في أحد برامجها كضيف ووافقت على طلبه من الزواج منه، ليتحقق ذلك بعد سنوات ويكونا زوجين.

ويشهد برنامج "اغلب السقا" في كل حلقة تحديا ومنافسة ترفيهية ورياضية غير تقليدية، تدور بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم، وتقوم رزان مغربي بالتعليق والتحكيم بينهم، كما أن البرنامج يقدم جائزتين يوميا بمقدار 200 ألف جنيه، نصفها لأحد الجمعيات الخيرية، والأخرى لأحد المواطنين المصريين الذي يفوز بإجابة سؤال البرنامج.