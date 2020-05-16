شكرا لقرائتكم خبر عن في أكتر من دستة صور.. شاهد أجمل اللحظات بين مارى كيت أولسن وأوليفيه ساركوزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن قصة حب ماري كيت أولسن و أوليفيه ساركوزي التي استمرت لعدة سنوات كانت تفاصيلها دائما محط تركيز وسائل الاعلام الفنية من شتي انحاء العالم ، و كان خبر انفصال الثنائي جاء بمثابة صدمة بالنسبة للكثيرين ، و اليوم نستعرض عدد من أكثر الصور التي أظهرت حب و رومانسية الثنائي كيت و أوليفيه.

كان الزوجين حريصين دائما علي حضور المباريات الرياضية معا لتشجيع فريقهم المفضل ، و التقط لهم عدد كبير من الصور خلال جلوسهما بالمدرجات محتضنين بعضهم البعض .

كما كان يحرص الثنائي علي التواجد معا علي الـ red-carpet بأحداث مختلفة سواء فنية أو خاصة بعروض الأزياء ، أيضا سجلت عدسات " البابارتزي" عدد هائل لكيت و أوليفيه في عدد من المطارات حيث كان السفر هواية مشتركه بينهما و كانا دائما يسعيان للاستمتاع بوقتهما بالسفر .