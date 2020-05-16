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في أكتر من دستة صور.. شاهد أجمل اللحظات بين مارى كيت أولسن وأوليفيه ساركوزى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن قصة حب ماري كيت أولسن و أوليفيه ساركوزي التي استمرت لعدة سنوات كانت تفاصيلها دائما محط تركيز وسائل الاعلام الفنية من شتي انحاء العالم ، و كان خبر انفصال الثنائي جاء بمثابة صدمة بالنسبة للكثيرين ، و اليوم نستعرض عدد من أكثر الصور التي أظهرت حب و رومانسية الثنائي كيت و أوليفيه. 

كان الزوجين حريصين دائما علي حضور المباريات معا لتشجيع فريقهم المفضل ، و التقط لهم عدد كبير من الصور خلال جلوسهما بالمدرجات محتضنين بعضهم البعض .  

 

كما كان يحرص الثنائي علي التواجد معا علي الـ red-carpet بأحداث مختلفة سواء فنية أو خاصة بعروض الأزياء ، أيضا سجلت عدسات " البابارتزي" عدد هائل لكيت و أوليفيه في عدد من المطارات حيث كان السفر هواية مشتركه بينهما و كانا دائما يسعيان للاستمتاع بوقتهما بالسفر .

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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