شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تطرح أغنية جديدة بعنوان "قهوة الماضى" فى عيد الفطر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المطربة اللبنانية إليسا لطرح أغنية جديدة بعنوان "قهوة الماضي"، من كلمات سهام الشعشاع وألحان محمد رحيم وتوزيع كميل خوري فى أيام عيد الفطر المقبل.

وكانت أخر أغانى إليسا أغنية "هنغني كمان وكمان" التى طرحتها مؤخراً وهى من إخراج إيلي رزق الله ومن كلمات شادي نور وألحان محمد يحيى. Advertisements ومن ناحية أخرى احتفلت الفنانة اللبنانية، بيوم التمريض العالمى، مشيرة إلى أن يوم التمريض اختصار لكل الأعياد، قائلة :" إنتو اللي عم تحمونا بهالزمن البشع"، وقالت فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر :"يوم الممرضين والممرضات العالمي هالسنة هو اختصار لكل الأعياد بهالزمن يللي تحولو فيه هالناس لأبطال مع كل اللي عم يضحو فيه. ينعاد عليكن بظروف كتير أفضل، إنتو اللي عم تحمونا بهالزمن البشع".

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