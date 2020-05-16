شكرا لقرائتكم خبر عن السقا يستعد لفيلم "أدريانو" بعد انتهائه من "العنكبوت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى سرية تامة يستعد النجم أحمد السقا لتحضير وتصوير فيلمه الجديد "أدريانو" وهى الشخصية التى جسدها منذ 20 عاما فى فيلم "همام فى أمستردام"، بعد انتهائه من تصوير فيلمه الجديد "العنكبوت"، مباشرة والذى يتبقى له يومان وينتهى من التصوير بشكل نهائى، حيث بدأ بالفعل المنتج جمال العدل ومؤلف العمل محمد العدل ترشيح عدد من أسماء النجوم يتم الإفصاح عنها الفترة المقبلة.

ويستأنف أحمد السقا تصوير مشاهده فى فيلم "العنكبوت"، بعد عيد الفطر المقبل، الذى يعود به إلى السينما بعد غياب عامين منذ تقديمه فيلم "هروب اضطرارى" مع المخرج أحمد خالد موسى عام 2017.

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فيلم "العنكبوت" بطولة أحمد السقا من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير، ويشارك فى بطولته منى زكى، ظافرالعابدين، يسرا اللوزى، أحمد فؤاد سليم والفنان زكى فطين عبد الوهاب، والفنانة ريم مصطفى ومحمود غريب، مع مجموعة كبيرة من النجوم يظهرون كضيوف شرف في الفيلم.

يذكر أن شخصية "أدريانو" قدمها السقا فى فيلم "همام في أمستردام" قبل 20 عاما، وكان من بطولة محمد هنيدي وأحمد السقا وموناليزا، ودارت أحداثه حول "همام" محمد هنيدى وهو شاب يعاني من الفقر والبطالة، كما يشعر بالحزن بسبب هجران خطبيته له، وارتباطها برجل أخر، يقرر الذهاب للإقامة مع خاله في هولندا وتجربة حظه هناك، ويتعرض هناك إلى الكثير من المتاعب حتى يصل لمرحلة فقدان أمواله وجواز سفره، لكنه لا يجعله كل هذا يثبط من همته، ويكافح ويعمل بجد حتى يستطيع أن يحقق أحلامه.