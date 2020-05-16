تراند اليوم : خطيب مي عز الدين السابق يكشف عن الأسباب الحقيقية لانفصاله عنها

كشف محمد زيدان - نجم منتخب مصر الأسبق - عن الأسباب التي أدت إلى انفصاله عن الفنانة مي عز الدين بعد خطبتهما لأربعة أشهر.

وقال "زيدان" في لقاء مع برنامج "شيخ الحارة والجريئة" : لم أحاول نسيان زوجتي الدنماركية بالارتباط بالفنانة مي عز الدين .. الأمران منفصلان تماما .

وأضاف: سر انفصالي عن مي هو اختلاف الآراء بيننا ، فضلا عن ظروف عمل مي ، وإقامتي في هذا الوقت في ألمانيا.

وتابع: أنا ومي تجمعنا صداقة وعلاقة محترمة حتى الآن ، وإذا طلبت مي نصيحتي فالبتأكيد زوجتي ستتفهم مثل هذا الأمر.

