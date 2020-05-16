كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 07:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر تعرف على نصيحة محمود البزاوي لابنه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عرضت الحلقة 22 من مسلسل "فرصة تانية" عبر القنوات الفضائية ، وكان بها الكثير من الأحداث ومنها.

جاء أحمد مجدي "زياد" إلى منزله وآتى بالفرحة معه لأبيه وشقيقه، بعد مرور الكثير من الوقت وهو بالسجن، وفرحوا به كثيرًا وقام والده بتحضير الكثير من الطعام له.

ثم دخل والد زياد إلى غرفة إبنه، أعطاه الكثير من النصائح فمنها عدم إتخاذ أي قرار في هذه الفترة، لأنه سيكون خطأ، سيندم عليه فيما بعد.

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ونصحه أيضًا بأخذ قسط من الراحة، حتى يفصل من حالة الحزن والقلق التي كانت تسيطر عليه وعليهم.

يذكر أن مسلسل"فرصة تانية"على قناة "cbc"، على أن يكون العرض الاول الساعة 12 صباحًا، والعرض الثاني الساعة 4 وربع صباحًا، والعرض الثالث الساعة 5 مسًاء، والعرض الثالث الساعة 1 وربع ظهرًا.

كما يعرض المسلسل على قناة "dmc" على أن يكون العرض الاول في تمام الساعة 10 ونصف، والعرض الثاني 5 ونصف.