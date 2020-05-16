تراند اليوم : الفتوة حلقة 23 – ياسر جلال يطرد نجل خالد صالح من الجمالية

شهدت أحداث الحلقه الـ23 من مسلسل الفتوة بطولة الفنان ياسر جلال، تطورا كبيرا حيث بدأت بمشهد صباحية حسن الجبالى الفنان ياسر جلال وليل الفنانة مى عمر.

كما شهدت حديث بنت حسن عن رغبة ابن المعلم سيد اللبان فتوة المذبح الفنان رياض الخولى، الذى يريد الزواج منها، وتسمعها ليل وهى تتحدث مع جدتها وعمتها وتحذرها منه، فترد عليها ابنه حسن بحدة حيث تغار منها نظرا لزواج والدها منها.

من ناحية أخرى ذهب عزمى شقيق ليل الفنان أحمد صلاح حسنى للاتفاق مع طليق ليل المعلم سيد اللبان على حسن الجبالى..

وشهدت الحلقة مواجهة حسن للشيخ مبروك الفنان أحمد خالد صالح أثناء عقد قرانه على “شكر” الفنانة هنادى مهنى، وكشف له أنه عرف حقيقته وأنه ليس ابن الشيخ هلال وقد أتى بالشيخ مبروك الحقيقى معه ولم يتم عقد القران.

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وانتهت الحلقة بذهاب نجل فتوة المذبح المعلم سيد اللبان إلى منزل حسن الجبالي ليطلب يد ابنته للزواج.

الفتوه تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي ويعرض يوميا على قناه الحياة بطولة النجم ياسر جلال ومي عمر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولى وإنعام سالوسة.

شاهد الحلقة كاملة..