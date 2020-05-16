كتب امير فتحي في السبت 16 مايو 2020 06:57 صباحاً - اعتقلت الشرطة الأمريكية الناشط السعودي عبدالرحمن المطيري من داخل منزله في كاليفورنيا لأسباب غير معروفة بينما كان في بث مباشر على احد تطبيقات التواصل الاجتماعي.
وتداول ناشطون سعوديون مقطع فيديو للحظة الاعتقال حيث يظهر أفراد من الشرطة يقيدون المطيري ويقتادونه خارج المنزل
وكان المطيري (27 عاماً) واحداً من عشرات آلاف الطلاب السعوديين الذين يدرسون خارج المملكة في جامعات عالمية مرموقة على حساب بلادهم في واحد من أضخم برامج الابتعاث العلمي للطلاب في العالم.
ولكن المطيري وبشكل مستغرب، بدأ بمهاجمة بلاده عن طريق مقاطع فيديو استخدم فيها ألفاظا خارجة، ما أثار استهجان وغضب النشطاء السعوديين.
كانت هذه تفاصيل خبر توقيف السعودي عبدالرحمن المطيري في امريكا وصديقته تبث لحظة الاعتقال! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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