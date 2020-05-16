شاهد.. إصابة امل بوشوشة في هذه اللعبة مع احمد السقا!

كتب امير فتحي في السبت 16 مايو 2020 06:57 صباحاً - حلت الفنانة أمل بوشوشة، ضيفة على الحلقة الـ 22 من برنامج “اغلب السقا”، الذي تقدمه الفنانة اللبنانية رزان مغربي عبر فضائية “mbc مصر”.
وقد تعرضت امل بوشوشة اثناء احدى التحديات لاصابة طفيفة في اصبعها بينما كانت تحاول التقاط الكرة حيث ذهب السقا سريعا ليطمئن عليها.
وقد نجح أحمد السقا في الفوز على أمل بوشوشة، غير انه ترك لها فرصة اختيار الجهة التي سيتم التبرع لها بمبلغ الجائزة، والذي يبلغ قدره 100 ألف جنيه، بحيث وقع الاختيار على مستشفى “بهية” لعلاج سرطان الثدي.
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