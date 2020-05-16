فن ومشاهير

هكذا احتفلت حلا الترك بعيد ميلادها الـ 18!

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انور نقابي 0 تبليغ

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كتب امير فتحي في السبت 16 مايو 2020 05:59 صباحاً - احتفلت الفنانة البحرينية الشابة ​حلا الترك​ بعيد ميلادها الـ 18 والذي وافق اليوم في الـ 15 من مايو/ أيار الجاري.

وقد نشرت حلا الترك صورة لها مع قالب الحلوى موجهة الشكر الى كل من عايدها قائلة: “اشكر كل من هنأني بعيد ميلادي

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، تهنأتكم غالية على قلبي بكم و معكم أدخلتم السرور لقلبي

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الله لا يحرمني منكم

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عائلتي، اصدقائي و بالأخص (امون، زهرا، ليليا،نور) ، شركتي و فانزاتي”.

كذلك احتفل المنتج ​محمد الترك​ بعيد ميلاد ابنته الكبرى ووجه لها معايدة في صفحته الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي فكتب :”كل عام وانتي بألف خير اميرتي الصغيرة ويارب يأخذ من بعمري ويعطيكم”.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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