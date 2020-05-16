هكذا احتفلت حلا الترك بعيد ميلادها الـ 18!

كتب امير فتحي في السبت 16 مايو 2020 05:59 صباحاً - احتفلت الفنانة البحرينية الشابة ​حلا الترك​ بعيد ميلادها الـ 18 والذي وافق اليوم في الـ 15 من مايو/ أيار الجاري.

وقد نشرت حلا الترك صورة لها مع قالب الحلوى موجهة الشكر الى كل من عايدها قائلة: “اشكر كل من هنأني بعيد ميلادي

، تهنأتكم غالية على قلبي بكم و معكم أدخلتم السرور لقلبي

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الله لا يحرمني منكم

عائلتي، اصدقائي و بالأخص (امون، زهرا، ليليا،نور) ، شركتي و فانزاتي”.

كذلك احتفل المنتج ​محمد الترك​ بعيد ميلاد ابنته الكبرى ووجه لها معايدة في صفحته الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي فكتب :”كل عام وانتي بألف خير اميرتي الصغيرة ويارب يأخذ من بعمري ويعطيكم”.