هكذا احتفلت حلا الترك بعيد ميلادها الـ 18!

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كتب امير فتحي في السبت 16 مايو 2020 05:59 صباحاً - احتفلت الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك بعيد ميلادها الـ 18 والذي وافق اليوم في الـ 15 من مايو/ أيار الجاري.
وقد نشرت حلا الترك صورة لها مع قالب الحلوى موجهة الشكر الى كل من عايدها قائلة: “اشكر كل من هنأني بعيد ميلادي
، تهنأتكم غالية على قلبي بكم و معكم أدخلتم السرور لقلبي
عائلتي، اصدقائي و بالأخص (امون، زهرا، ليليا،نور) ، شركتي و فانزاتي”.
كذلك احتفل المنتج محمد الترك بعيد ميلاد ابنته الكبرى ووجه لها معايدة في صفحته الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي فكتب :”كل عام وانتي بألف خير اميرتي الصغيرة ويارب يأخذ من بعمري ويعطيكم”.
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