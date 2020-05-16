شكرا لقرائتكم خبر عن "نسيوا البرستيج".. نجوم طريقة تناولهم الطعام "جابتلهم الكلام" ..تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
يتجاهل عدد من النجوم و المشاهير وجود كاميرات المصورين بعض الأحيان وهو ما يعطي فرصة كبيرة لعدسات المصورين لتسجيل عدد من اللحظات التي تفاجئ عادة الجمهور ، و هو ما جعل بعض النجوم محور احاديث الكثيرين ، ومن أبرز الصور التي تثير الجدل و السخرية كانت بسبب طريقتهم في تناول الطعام سواء بحياتهم اليومية العادية أو بكواليس تصوير أعمالهم الفنية أو بالسهرات .
يأتي في المقدمة النجم العالمي أنطونيو باندرياس الذي وقع فريسة لعدسات مصوري "البابارتزي" الذين سجلوا له عدد كبير من الصور و هو يلتهم الطعام بشكل اثار سخرية البعض .
كذلك الممثلة إيما كيني التي تجولت لمحط تركيز وسائل الأعلام بسبب صورة التقت لها بأحدي الاحداث الفنية ، و كانت إيما تتناول الطعام بشكل غريب أكد البعض أنه غير مناسب لتظهر نجمة وهي تتناول الطعام بهذه الطريقة .
كذلك السوبر موديل الشهيرة بروكلين ديكر التي التقط لها عدد من الصور و هي تلتهم الطعام بشكل ملفت للأنظار ، و كانت من بين الصور التي التقطت لها ظهرت ديكر و هي تجلس بأحدي المطاعم و تأكل البيتزا و هي وجبتها المفضلة.
وتضم القائمة عدد آخر كبير من النجوم و المشاهير الذي تسببت طريقتهم في تناول الطعام لوضعهم محط للسخرية ، و منهم داني مينوج و ليزا رينا و كيلي بروك و صوفيا فيرجارا و كاني ويست و كاترين هيجل و بيونسيه و جاي زد و جوين ستيفاني و غيرهم .
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