بسبب ضحكة.. زوجة دياب تستعيد ذكريات حفل زفافها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت هاجر الأبياري زوجة الفنان محمد دياب، صورة تجمعهما من حفل زفافهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

وعلقت هاجر على الصورة:"منشن للي بيعرف يضحكوا كدا، وما حدش يسألني كان بيقولك إيه عشان مش فاكرة".

واحتفل دياب بزفافه على هاجر الابياري، أكتوبر عام ٢٠١٨.

ويشارك الفنان محمد دياب في مسلسل" فرصة تانية"، بطولة الفنانة ياسمين صبري، أحمد مجدي، أيتن عامر، أشرف زكي، هبة مجدي، تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.

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