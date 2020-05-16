محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرصت الفنانة هالة صدقي على تهنئة الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده، الموافق ١٧ مايو الجاري.

ونشرت صدقي صورة من أحد الأعمال التي جمعتها بالزعيم، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "كل سنة وأنت الزعيم، وعقبال مليون سنة وأنت في حياتنا تفرحنا وتسعدنا بأعمالك".

ويعرض للزعيم عادل إمام في رمضان الجاري مسلسل "فلانتينو"، بطولة دلال عبدالعزيز، داليا البحيري، رانيا محمود ياسين، وفاء صادق، تأليف أيمن بهجت قمر، ومن إخراج رامي إمام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "كل سنة وأنت الزعيم".. هالة صدقي تهنئ عادل إمام بعيد ميلاده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.