فيديو| أصالة تطفئ شموع عيد ميلادها رفقة والدتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفلت المطربة السورية أصالة نصري بعيد ميلادها ال ٥١، الموافق ١٥ مايو الجاري.

ونشرت إحدى صفحات محبي المطربة أصالة على "إنستجرام" مقطع فيديو من حفل عيد ميلادها، الذي أقيم في منزلها وسط أسرتها وأصدقائها المقربين.

كما غنت أصالة أغنية " يوم ميلادك أحلى عيد" رفقة أصدقائها المقربين.

يذكر أن أصالة شاركت مؤخرًا في أوبريت كويتي بعنوان" أنتوا لها"، وشارك في الأوبريت حسين الجسمي، ماجد المهندس، نبيل شعيل، بلقيس فتحي.