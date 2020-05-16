زوج ياسمين صبري يظهر برفقة نجليه الشابين بإحدى المناسبات وجمال زوجته الأولى حديث السوشيال ميديا

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 16 مايو 2020 04:44 صباحاً - ظهر رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، زوج النجمة المصرية ياسمين صبري، برفقة ابنيه «عمر» (21 عاماً) و«يوسف» (17 عاماً)، وذلك خلال حضورهم إحدى المناسبات الاجتماعية الخاصة، حيث ظَهروا جميعاً بكامل أناقتهم مُرتَدين بدلات كلاسيكية باللون الأسود، ثم أخذوا يلتَقِطون الصور على السجادة الحمراء لحظة وصولهم.



وبسرعة البرق، بعد حضور أبو هشيمة ونجليه إحدى الحفلات الخاصة، انتشرت صورهم على مواقع التواصل، بالإضافة لصورة زوجة أبو هشيمة السابقة والدة الشابين «عمر» و«يوسف»، ليتمّ تداولها على نطاق واسع، وسط تعليقات وتفاعل كبير من قبل الجمهور الذين يَتَعّرفون عليهم للمرة الأولى.



وأكثر ما لفت رواد السوشيال ميديا أنّهم وجدوا أنّ جمال أم ابنيه مُشابِه كثيراً لزوجته السابقة هيفاء وهبي والحالية ياسمين صبري، إذ إنّ لكل منهن الشعر نفسه الداكن، بالإضافة للشامة على الوجه. كما تمّ تداول مجموعة صور نادرة لزوجة أحمد أبو هشيمة الأولى التي تَزَوّج منها في عمر الـ22 عاماً، بعد أن تَعَرّفا خلال فترة دراستهما الجامعية لتتوج علاقتهما بالزواج في سِنٍّ صغير ونتج عنها ابناهما عمر ويوسف.



جدير بالذكر أنّ عمر الابن الأكبر لأحمد أبو هشيمة قد انتشر فيديو قديم له يعود لعام 2018، حيث كشف فيه أنّه لاعب في النادي الأهلي، ويحلم بأن يواصل مشواره في هذا المجال، مُؤكِّداً على أنّ والده لم يُساعِده في الأمر، إذ إنّ كرة القدم تعتمد على الموهبة وليس الوساطة.



يذكر أنّ أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري قد أعلنا زواجهما رسمياً قبل أيام من شهر رمضان، حيث تُوجِّت قصة حُبِّهما بالزّواج بعد فترة خطوبة قصيرة.'

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