مغامرة جديدة يخوضها حازم إيهاب مع تاجر مخدرات في الحلقة 25 من ونسني

في حلقة مقتبسة من فيلم " the hangover " يخوض أيمن ( حازم إيهاب ) مغامرة جديدة مع محمد اوتاكا وهو تاجر مخدرات يرغب في كسر ملل عمله فيطلب خدمة ونسني.

يستيقظ أيمن في اليوم التالي ليجد نفسه

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في منزل تاجر المخدرات وعلى وجهة تاتو غريب الشكل ولا يتذكر أي شيء من الليلة الماضية، مع مرور الوقت يكتشف وجود مال لا يخصه ليكتشف بعد ذلك أنه كان ضحية أحد العلماء الذي قرر تجربة نوع جديد من المخدرات عليهم، مما تسبب في سرقته لمال أحد تجار المخدرات الآخرين.

يذكر أن مسلسل ونسني من بطولة أحمد سلطان، سارة درزاوي، هنا غنيم، حازم إيهاب، محمود الليثي، بسنت شوقي وغيرهم، المسلسل من تأليف تامر فرج ومن إخراج رامي رزق الله.