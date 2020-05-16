مغامرة جديدة يخوضها حازم إيهاب مع تاجر مخدرات في الحلقة 25 من ونسني

في حلقة مقتبسة من فيلم " the hangover " يخوض أيمن ( حازم إيهاب ) مغامرة جديدة مع محمد اوتاكا وهو تاجر مخدرات يرغب في كسر ملل عمله فيطلب خدمة ونسني.
يستيقظ أيمن في اليوم التالي ليجد نفسه
يذكر أن مسلسل ونسني من بطولة أحمد سلطان، سارة درزاوي، هنا غنيم، حازم إيهاب، محمود الليثي، بسنت شوقي وغيرهم، المسلسل من تأليف تامر فرج ومن إخراج رامي رزق الله.
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