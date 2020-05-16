محمود حجازي يكشف سره مع محمود حميدة في الحلقة 22 من لما كنا صغيرين

اعترف يحيى ( محمود حجازي ) لدنيا ( ريهام حجاج ) بالسر الذي جعله في تعاون دائم مع سليم ( محمود حميدة ) وهي مشكلة قديمة ورطة فيها سليم وتسببت في خروج والده من الوزارة.

طلب سليم من يحيي أن يجعل والده الوزير يمضي على ورقة بدون علمه وهو الأمر الذي تسبب في مشاكل له أدت لخروجه من الوزارة.

Advertisements

في سياق آخر زور ياسين ( خالد

النبوي ) نتيجة تحليل الحمض النووي ليثبت أن لسليم ابنه، كما تذهب له والدتها وتخبره بأن الطفلة تم اختطافها.

يذكر أن مسلسل لما كنا صغيرين من بطولة خالد النبوي، محمود حميدة، ريهام حجاج وغيرهم، المسلسل من تأليف أيمن سلامة ومن إخراج محمد على.