اعترف يحيى ( محمود حجازي ) لدنيا ( ريهام حجاج ) بالسر الذي جعله في تعاون دائم مع سليم ( محمود حميدة ) وهي مشكلة قديمة ورطة فيها سليم وتسببت في خروج والده من الوزارة.
طلب سليم من يحيي أن يجعل والده الوزير يمضي على ورقة بدون علمه وهو الأمر الذي تسبب في مشاكل له أدت لخروجه من الوزارة.
في سياق آخر زور ياسين ( خالدالنبوي ) نتيجة تحليل الحمض النووي ليثبت أن لسليم ابنه، كما تذهب له والدتها وتخبره بأن الطفلة تم اختطافها.
يذكر أن مسلسل لما كنا صغيرين من بطولة خالد النبوي، محمود حميدة، ريهام حجاج وغيرهم، المسلسل من تأليف أيمن سلامة ومن إخراج محمد على.
كانت هذه تفاصيل خبر محمود حجازي يكشف سره مع محمود حميدة في الحلقة 22 من لما كنا صغيرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.