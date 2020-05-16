احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
واعتمدت الدراسة على عينة من 1266 رجلا و1183 امرأة، وتراوحت أعمار 60 في المئة من المستجوبين بين 25 و44 سنة.
وبحسب ما نقلت “سكاي نيوز”، فإن الرجال أكثر عرضة لتفادي الكمامات مقارنة بالنساء، رغم أهمية هذا الإجراء في الحد من انتشار وباء كورونا.
وأوردت الدراسة التي أجريت من قبل جامعة ميدليسيكس أن نسبة من الرجال ينظرون إلى ارتداء الكمامة للوقاية من وباء كورونا المستجد بمثابة أمر “مغيب” وغير “جيد”، وشملت الدراسة 2459 شخصا يعيشون في الولايات المتحدة.
وأوضح الباحث المشارك في الدراسة، فاليريو كابرارو، أن الرجال أكثر إطلاقا للأحكام المسبقة على ارتداء الكمامات.
وسألت الدراسة المستجوبين حول ما إذا كانوا ينوون ارتداء الكمامة في الخارج، أو أثناء التفاعل مع أشخاص آخرين.
وأظهرت النتائج أن الرجال أقل اكتراثا بالكمامة، أما النساء فكن حريصات أكثر على الإجراء لأجل الحد من انتشار الوباء.
وأشارت الدراسة إلى أن الرجال لا يميلون لارتداء الكمامات، لاسيما في البلدان التي لا تفرض عقوبات أو غرامات على الأشخاص الذين لا يمتثلون للإجراء الصحي.
ويقول الباحثون إن الرجال يستهترون بارتداء الكمامات، علما بأن البيانات الصحية تكشف أن عدد المصابين الرجال بكورونا يفوق عدد النساء.
كانت هذه تفاصيل خبر دراسة : الرجال ينظرون إلى ارتداء الكمامة بأنه أمر “مغيب” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.