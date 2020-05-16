تراند اليوم : فنانة مصرية : الجمهور أخبرني بخيانة زوجي

نشرت الفنانة “ناهد السباعي”عبر صفحتها الرسمية علي موقع “إنستجرام” بعض من تفاعلات الجمهور مع مسلسلها الجديد “النهاية” الذي يُعرض ضمن السباق الرمضانى الجاري 2020 علي الشاشات الفضائية، والتى تقوم السباعي فيه بدور “رضوي” زوجة الروبوت “زين” الذي يقوم بتجسيده الفنان يوسف الشريف.

حيث شاركت السباعي بعض التعليقات والرسائل طريفة الموجهه إليها من الجمهور، والتى حاولت أخبارها بأن زوجها الروبوت زين في المسلسل لم يقم بخيانتها وأنه تم خطفه وأستبداله بآخر وذلك ضمن السياق الدرامى للأحداث.

،وعلّقت السباعي علي تلك التعليقات والرسائل قائلة:”رضوي شافت الرسايل كلها وبتقول لكل بنت متأمنيش لأي راجل حتى ولو كان روبوت بيملي البيت ورد، وبيعمل 45 نوع شوربة”.