تراند اليوم : فنان مصري شهير يعترف بتغيير طائفته الدينية من أجل زوجته.. اعرف مين

كشف الفنان المصري إدوارد، حقيقة تغيير طائفته الدينية من أجل زوجته.

وقال إدوارد في حواره مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج ” شيخ الحارة والجريئة” المذاع على قناة ” القاهرة والناس”، :” غيرت طائفتي الدينية لانني كنت احب مراتي وكنت عايز اتزوجها”.

وأضاف إدوارد:” زوجتي ملتصقة بالكنيسة والصلاة وفكرت في مستقبل أولادي منها، وانهم سوف يكونون متدينين”.

وتابع ادوارد:” اقترب من الطائفة الأرثوذكسية ومبسوط فيها وبروح أخر ساعة بس في القداس”، مضيفا:” ابني شماس ويذهب إلى الكنيسة كل اسبوع ويدرس في لندن”.

ولفت ادوارد:” طول عمري سايب طريقي في الحياة على الله ولا أخطط لشئ في حياتي او مستقبلي”.