شكرا لقرائتكم خبر عن "لما كنا صغيرين" الحلقة 22.. نهاية محمود حميدة تقترب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أحداث الحلقة 22 من مسلسل "لما كنا صغيرين" للنجوم ريهام حجاج ومحمود حميدة وخالد النبوى، من غرفة التحقيقات مع "صافى" التى تتواصل مع تجار المخدرات بأمر من "سليم" محمود حميدة، ويطلب "ياسين" خالد النبوى، من هانى عادل رئيس التحقيقات فى القضية، بالرجوع إلى "خبير" للتأكد من حقيقة صور "صافى" و"نهى" نسرين أمين، وأخذ بصماتها ومطابقتها بأى بصمات فى شقة "نهى"

وفى مفاجأة، يقر "يحيى" محمود حجازى لـ"دنيا" ريهام حجاج، بأن "سليم" محمود حميدة، هو من قتل "وائل" كريم قاسم، فى تغيير واضح بموقفه، ويحذرها بأن الدور اللى جاى عليها، ويقول لها إنه سيتكلم حتى لو كان اعترافه يدينه فى قضيته، وصرح لها بأنه متورط فى خداع أبيه الوزير.

ويعود المخرج محمد على لتقنية "فلاش باك" ليقص "يحيى" محمود حجازى، كيف أوقع به "سليم" محمود حميدة، فمع اقتراب موعد عيد ميلاد "دنيا" ريهام حجاج، منحه سليم أموالا كثيرة حتى يأتى بهدية لها عبارة عن سيارة بمبلغ مليون جنيه، مقابل أن يمضى أبيه الوزير على ورقة دون أن يعرف، وخداعه بأنها ورقة فصل عضويته فى النادى عن أسرته ليعمل عضوية جديدة ومعه دنيا، بعدها تقدم أبيه للتحقيق وترك منصبه مع أول تعديل وزارى، لكن لم تكشف الأحداث عن محتوى تلك الأوراق.

تذهب "دنيا" ريهام حجاج لمقابلة "سليم" محمود حميدة فى الشركة، وتقول له إن كل شىء اتضح وأنه من قتل "وائل" كريم قاسم واعترف لها بذلك، لكن "ياسين" خالد النبوى، يوبخها على أنها ذهبت إليه.

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ودبر "سليم" محمود حميدة مكيدة لخروج "يحيى" محمود حجازى من قضية المخدرات، حتى لا يعترف ضده، واتفق مع البواب على الاعتراف على نفسه بأن المخدرات فى شقة "يحيى" هو صاحبها وذلك بمقابل مادى كبير.

وينجح "ياسين" خالد سليم فى خداع "سليم" محمود حميدة وإقناعه أن ابنة مدام رانيا ابنته، وهذه أول جولة يفوز بها "ياسين"، وفى اليوم التالى تذهب رانيا إلى "سليم" منهارة وتدعى أن مجهولين اختطفوا ابنتها .

ويعرض مسلسل "لما كنا صغيرين" يوميا، على قناة‎ dmc ‎الساعة ‏‏‏‏9:30 ‏‏مساء، وعلى قناة الحياة الساعة ‏‏10:15 مساء، ‏وعلى ‏‏القناة ‏الأولى ‏المصرية ‏الساعة 11 ‏مساء‎.‎

‎‎مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج، وخالد ‏النبوى، ‏‏‏ومحمود ‏حميدة، ‏ونسرين أمين، ونبيل عيسى، ‏وهانى عادل، وكريم ‏‏‏‏قاسم، ومحمود ‏حجازى، ‏ومنة فضالى، ‏وأشرف زكى، وحسن عبد ‏‏‏الله، وعبد الرحيم حسن، ‏وعماد ‏رشاد، ‏وهلا السعيد وهو تأليف ‏أيمن ‏‏‏سلامة وإخراج محمد ‏على‎.‎