شكرا لقرائتكم خبر عن كتير كتير بحب أبكى.. لقاء الخميسى تجسد شخصية أصالة نصرى فى فيديو جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت لقاء الخميسي، في مقطع فيديو جديد وهي تجسد كلمات الفنانة السورية أصالة نصري، عبر تطبيق التيك توك الشهير ونشرت الخميسي، مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه الفنانة لقاء الخميسى ظهرت خلاله وهي تجسد حركة شفاه المطربة السورية أصالة نصري، وقالت "كتير كتير بحب أبكي، على أي شيء أبكي".

وظهرت الخميسي، منذ ايام في مقطع فيديو لها عبر تطبيق الفيديوهات الشهير تيك توك، وهي تؤدي إحدى مشاهد الفنان الكوميدي "أسلام إبراهيم"، قائلة "انا أصلا مبحبش الرجالة الرفيعين اللى زيك كدا".

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ونشرت الخميسى، مقطع فيديو شاركته مع جمهورها، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام، وكتبت " هاموووت من نفسي"، وسرعان ما حظي الفيديو على عدد مشاهدات بالآلاف.



لقاء الخميسي

واعتادت لقاء الخميسى فى الأيام الأخيرة أن تقدم فيديوهات عبر تيك توك، حيث نشرت مقطع آخر من قبل تقمصت فيه شخصية "بكيزة هانم الدرملى"، للفنانة القديرة سهير البابلى، من المسلسل الكوميدى "بكيزة وزغلول"، قائلة: "أنا هانم.. أنا اتولدت هانم وهموت هانم بس بعد عمر طويل، العالم كله لازم يعرف الحقيقة دى، جربعة مش هتجربع، ذل مش هتذل، فقر مش هفتقر".