شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمى يشارك بفيديو لثلاث شقيقات يجسدن مشهدا من "كده رضا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان أحمد حلمي، على مشاركة متابعيه وجمهوره، بمقطع فيديو لثلاث فتيات شقيقات وهم يجسدن مشهدا من فيلمه الشهير "كدا رضا" الذي ظهر فيه بثلاثة شخصيات، ونشر الفنان أحمد حلمي مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه الشقيقات الثلاث وهن "أمينة الهجان، وشريفة الهجان، وفريدة الهجان"، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام، وكتب تعليقا على الفيديو: "كدا رضا الحريمي".

وشارك حلمى، متابعوه وجمهوره منذ أيام، بصور له من داخل المطبخ، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، وهو يرتدي ملابس "طباخ". وكتب حلمي على الصور التي التقطها داخل مطبخه: "تحبوا تفطروا إيه؟ أنا طابخ بنفسي.. في رز شايط وملوخية صايصة ومكرونة معجنة ولحمة معرفش مالها، تقريبا مقددة".

Advertisements



كده رضا