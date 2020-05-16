شكرا لقرائتكم خبر عن هنادي مهنى تشارك بصورة زواجها من أحمد خالد صالح فى مسلسل الفتوة:ميغركوش الطيبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة هنادي مهنى، متابعيها، بصورة من زواجها على الفنان أحمد خالد صالح، في كواليس مسلسل الفتوة، الذي يشاركان في بطولته مع النجم ياسر جلال ونشرت هنادى مهنى، صورة لها من حفل زفافها بجوار أحمد خالد صالح، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام، وكتبت "لأ لأ ميغركوش الطيبة العلى وش أي حد ده مبروك طلع مش مبروك. بس أنا بحب الصورة دي كنت مبسوطة قبل ما يكسر قلبي".

وشهدت الحلقة الـ 22 من مسلسل الفتوة، زواج حسن الجبالى "ياسر جلال" من حبيبته "ليل" مى عمر بالرغم من رفض شقيقها المعلم عزمى "أحمد صلاح حسنى"، خاصة أن ليل وحسن الجبالى ذهبا معا لبيت المعلم عزمى.

كما شهدت الحلقة عفو الجبالى عن جعفر أحد رجال سيد اللبان فتوة المذبح الفنان رياض الخولى الذى هجم على الجمالية أثناء عزاء المعلم صابر الفتوة القديم للجمالية الفنان أحمد خليل، بهدف أن تصبح الفتونة من نصيب اللبان وقد وعد جعفر حسن مقابل هذا العفو بأنه لن يخونه بعد ذلك وقرأ الاثنان الفاتحة.



هنادى مهنى واحمد خالد صالح

كما تجلس "شكر" مع والدتها وتأخذ موافقتها على زواجها من الشيخ مبروك "أحمد خالد صالح" كما تتحدث شقيقة حسن الجبالى مع ابنته "نورا" ليلى أحمد زاهر حول العريس الذى يطلب يدها خاصة أنه ابن المعلم سيد اللبنان، وبالرغم من رفض المعلم عزمى من زواج شقيقته لحسن الجبالى إلا أنه يذهب لبيت أخته فى ليلة عرسها ويبارك لها، وعلى الجانب الآخر يتوعد المعلم سيد اللبان "رياض الخولى" حسن الجبالى بعد معرفته بزواجه من "ليل" مى عمر.