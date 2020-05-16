سعد الصغير يتعرض لعملية نصب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري سعد الصغير عن تعرضه لعملية نصب، اتهم فيها منتجو مسلسله الجديد الذي يُعرض خلال مارثون دراما رمضان الجاري «ولاد إمبابة» عمرو ماندو وبلال صبري.

سعد قال في تصريحات صحفية إنه وفريق عمل المسلسل لم يحصلوا على مستحقاتهم المالية حتى الآن، وكشف عن قراره وعدد من نجوم العمل بعدم استكمال تصوير العمل، ومن ضمنم، مصطفى أبو سريع ومحمد فاروق شيبة ومراد فكري وآخرون.

الصغير أضاف: « أنا حزين على الناس الغلابة التى تعاونت فى العمل، ولم تأخذ حقوقها من عمال بوفيه وآخرين»، لافتاً إلى أنه دفع لهؤلاء العمال من ماله الخاص، حتى يحصلون على مستحقاتهم المالية، وكشف عن أنه أعطى المنتجان مبلغ يصل إلى 10 آلاف جنيه تحت بند «السلف»، ولم يحصل عليهم أيضاً، إلى جانب عدم حصوله على مستحقاته المالية نظير مشاركته في العمل.

يُذكر أن مسلسل «ولاد إمبابة» من تأليف أيمن بكري، وإخراج ممدوح زكي، ويشارك الصغير في بطولته إلى جانب فريدة سيف النصر ولطفي لبيب وأحمد شيبة وشمس ونادر أبو الليف وبرلنتي فؤاد وعبدالله مشرف ومراد فكري ومحمود فارس ومصطفي أبو سريع وعمرو رمزي وهاني الأسمر وإسماعيل فرغلي ومحمد فاروق، وثنائي المهرجانات أوكا وأورتيجا، وغيرهم.