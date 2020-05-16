يسرا: هكذا كافحت كورونا في كواليس التصوير

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تتألق النجمة المصرية يسرا خلال المارثون الرمضاني الجاري بمسلسل «خيانة عهد»، وحتى الآن، تصارع الفنانة الوقت للانتهاء من تصوير العمل، للحاق بمواعيد عرض الحلقات، في الوقت الذي لن يتبق فيه سوى أيام قليلة على انتهاء الشهر الكريم.

يسرا انزعجت من الانتقادات التي واجهها القطاع الفني بسبب استمرار تصوير الأعمال الدرامية على الرغم من توقف معظم الأنشطة والتجمعات، بسبب انتشار جائحة كورونا، وقالت: «أرزاق الناس ليست لعبة. استمررنا؛ لأن هناك عمالاً أرزاقهم تتوقف على استمرار التصوير، مثلهم مثل استمرار العمل في أي وزارة أو مصنع أو أي مصلحة حكومية، وكنا نلتزم بالإجراءات الوقائية في كل أماكن التصوير لأي مسلسل».

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وعن الإجراءات الوقائية التي اتبعتها يسرا لمكافحة وباء كورونا، أوضحت: «كنت أذهب إلى التصوير ومعي كل الاحتياطات؛ من زجاجات الكحول التي تعقم الملابس، والأماكن التي أجلس فيها، وكل شيء أستعمله، إلى جانب أنه يوجد طبيب معنا في الاستوديو؛ يقيس لنا الحرارة، ويطمئن على حالتنا الصحية».

وأضافت-في حوارها لمجلة سيدتي-: «نرتدي الكمامات في أوقات الاستراحة بين المشاهد، وأحرص على تناول الطعام المليء بالفيتامينات؛ من فواكه وخضراوات، فنحن نعمل في أوقات الإفطار، وأكملنا بعض الساعات بعد بداية الصيام، كما كنت أحرص على شرب كميات من الماء والعصائر التي تقوي المناعة في وقت الإفطار».

يُذكر أن يسرا تشارك في بطولة «خيانة عهد» أمام حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادي مهنى، بيومي فؤاد، والعمل من تأليف أحمد عادل، وأمين جمال، إخراج سامح عبدالعزيز.