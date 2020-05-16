نادين الراسي تكشف عن موعد زفافها وتفاصيل الحفل

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تستعد الفنانة اللبنانية نادين الراسي لدخول القفص الذهبي لثالث مرة، حيث تجهز للاحتفال بزفافها إلى خطيبها الشاب اللبناني مجد دعبول.

الراسي حددنت أغسطس المقبل موعداً للاحتفال بزفافها، لافتة إلى أنه من المنتظر أن يحيي الحفل، شقيقها جورج الراسي، وناجي اسطا وجو أشقر وكارلوس، بالإضافة إلى النجم اللبناني وائل كفوري في حال تواجده داخل لبنان، وكشفت عن أن المصمم اللبناني حنا توما قد بدأ بالفعل في تصميم فستان الزفاف.

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وعلى الجانب الفني، أوضحت نادين الراسي أن ابتعادها عن الساحة الفنية خلال الفترة الماضية جاء بناء على رغبة شخصية، وبقرار ذاتي نابع من داخلها بسبب المشاكل العائلية التي عانت منها، وكشفت عن أنها كانت قد وقعت عقداً مع ديالا الأحمر لتصوير مسلسلين العام الماضي إلى جانب الفنان عباس النوري، إلا أن ظروفها العائلية حالت دون مشاركتها فيها.

المفاجئ أن نادين الراسي كشف لأول مرة عن أنها كان من المفترض أن تكون إحدى بطلات موسم من مواسم المسلسل الشهير «الهيبة»، إلا أنها لم تصل لاتفاق مرضي حوله.

يُذكر أن نادين الراسي تزوجت للمرة الأولى من حاتم حدشيتي، في عام 1996، عندما كان عمرها سبعة عشر عاماً، وأنجبت ولداً اسمه مارك، ثم انفصلت عنه من دون معرفة الأسباب تزوجت ثانية من رجل الأعمال والممثل اللبناني جيسكار أبي نادر في عام 2001، أنجبت له ولدين هما: مارسيل وكارل، وانفصلت عن زوجها عام 2016.