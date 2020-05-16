محمد هنيدى يستعد لتصوير «النمس والإنس»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يستعد المخرج شريف عرفه، لبدء تصوير فيلم “النمس والإنس” للنجم المصري محمد هنيدى ومنة شلبى وعمرو عبد الجليل وشيكو، وذلك بعد موسم عيد الفطر كما يستعد المخرج شريف عرفة لتصوير الجزء الثانى من فيلم “الممر” للنجم أحمد عز الذى حقق نجاحاً جماهيرياً بعد انتهائه من تصوير فيلم محمد هنيدي فيلم “الممر2” سيكون أضخم إنتاجاً من الأول، وسيتناول الإعدادات لانتصار السادس من أكتوبر عام 1973، ويشارك فى بطولته كل من النجم أحمد عز وهند صبري وأحمد صلاح حسني ومحمد جمعة، ومن تأليف وإخراج شريف عرفة.

وكان فيلم الممر قد استطاع تحقيق نجاحات كبيرة على مستوى الايرادات بعد حصده 75 مليون جنيه عند طرحه فى دور العرض خلال موسم عيد الفطر الماضى، وأيضا المستوى الجماهيرى عندما عٌرض على شاشة قناة on e لأول مرة فى ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة واستطاع جمع الجمهور أمام الشاشات لمشاهدته فى حدث لم نشهده منذ سنوات طويلة.

وعلى جانب أخر، تحدث الفنان المصري محمد هنيدي، عن وقته في الحجر المنزلي لمنع الاختلاط والتجمعات، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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محمد هنيدي، قال خلال اتصال هاتفي ببرنامج “التاسعة”، مع الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، إنه سعيد خلال بتواجده في منزله وإتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف: “أنا بطعيتي أحب قعدة البيت وممكن أقعد شهر في البيت لا أخرج.. وإن شاء الله فترة وستمر على خير “، مؤكدًا أنه طباخ شاطر ويشغل وقته بالمنزل من خلال عمل الأكلات التي تتناسب وشهر رمضان الكريم.

وتابع، أن هناك العديد من الإيجابيات اكتشفها خلال فترة العزل المنزلي، وإتباعه لتعليمات وزارة الصحة في الإجراءات الإحترازيه والوقائية، ومنها وجود إحساس جديد في البيوت وهناك نوع من الألفة الجديدة ..عارفين أنها فترة ولابد أن نلتزم بها وستمر على خير إن شاء الله.