شكرا لقرائتكم خبر عن ونحب تانى ليه الحلقة 22.. ياسمين عبد العزيز تقع فى حيرة بسبب كريم فهمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الحلقة 22 من مسلسل "ونحب تاني ليه"، للنجمة ياسمين عبد العزيز والذي يذاع علي قناة CBC ، و CBC دراما الكثير من التفاصيل ، حيث قامت داليدا " صبا الرفاعى " بإبلاغ مراد " كريم فهمي " عن الخطة الذي ينوي إيهاب السويفي "إيهاب فهمي" القيام بها ضده، من خلال تاجر ملابس يريده أن يتعاقد معه ويتضح أن هذا التاجر قد خسر كل بضاعته في الخارج؛ وتطلب داليدا من مراد أن يحميها من إيهاب لأنه سيقتلها إذا علم خيانتها له ويعدها مراد بذلك .

وفي مشهد آخر يخرج شريف منير من المستشفي بعد تحسن حالته ويتجه لمنزل والدة ياسمين "سوسن بدر" ومن خلال مشهد كوميدي يحاول الجميع أن يخفي عليه بعض الأمور حتي لا تسوء حالته الصحية مثل أنهم في عام 2019 وليس 2020 ، وأنه مازال متزوجا من غالية ، وفي ذلك الحين يحاول مراد الإتصال بغالية لكنها لا ترد عليه بسبب إنشغالها وتقع غالية في حيرة من أمرها بين عبد الله وحالته الصحية وغيرة مراد .

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تقرر ياسمين إرسال رسالة لمراد عبر الفيس بوم للاطمئنان عليه ولكنها تتفاجأ بصوره مع يسرا " تارا عماد " وداليدا " صبا الرفاعي " والتي قد حذرته من غيرتها منهم ، يجن جنونها وتتصل به تتشاجر معه وتغلق الهاتف قبل أن يبرر لها ذلك ، يحاول الإتصال بها كثيرا ولكن بلا جدوي مما يدفعه للذهاب لمنزلها ، تتفاجأ غالية من الزيارة وتتوتر بسبب وجود عبدالله ولكنها تقابله ويوضح لها أمر الصور ، ثم يسألها عن عبدالله فلا تجد مفرا سوي الكذب عليه وإخفاء وجوده في منزل والدتها ، ولكن مراد يشعر بأنها تخفي عليه أمر ما .