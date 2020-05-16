شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الاختيار الحلقة 22.. المنسى يرد حق الشهيد رامى حسنين (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل "الاختيار"، بطولة النجم أمير كرارة ، والذى يعرض على شاشة قناة on، أحداثاً متتالية، حيث بدأ مفتى جماعة المجاهدين الشيخ عمر الرفاعى - أحمد الرافعى، بتفسير كتب الإرهابى سيد قطب للتكفيرين أتباعه، والذى أسس جماعة الإخوان، إذ أكد لهم أنهم على الصواب فى محاربة الجيش المصرى، وهو ما دعا إليه سيد قطب فى كتبه وعقيدته.

وعلى الجانب الآخر، قابل المقدم أحمد المنسى، الشيخ حسان - رشدى الشامى أحد كبار سيناء، حيث أبلغ الأخير عن الإرهابى الذى زرع العبوة الناسفة للعقيد رامى حسنين، وأكد الشيخ حسان لمنسى أن هناك قرية صغيرة مليئة بالعبوات الناسفة، فضلا عن القناصة فوق أسطح المنازل، وهو أمر صعب لمداهمة تلك القرية، ولكن حاولت مساعدتكم لعل فى يوم الأيام يتم القبض عليه.





كما تحدث الإرهابى عماد عبد الحميد، مع الإرهابى هشام عمشاوى عبر الهاتف، وأكد له أنه يستعد لهجوم مسلح على دور العبادة للمسيحيين على خط الصعيد، حيث تمر عدد من الأتوبيسات تستقل عددا كبيرا من الأقباط، وستكون ضربة موجعة للغرب وللجيش المصرى والمصريين بوجه عام.

واستعد المنسى وذهب لتلك القرية التى يختبيء فيها الإرهابى صاحب العبوة الناسفة التى أودت بحياة العقيد رامى حسنين، وخطفه من داخل أهل القرية، وهى عملية أحرجت الجماعات، واستشاط بعدها قائد الإرهابيين فى القرية .

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مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد امام آسر ياسين ومحمد رجب واياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله وكريم عبد الخالق ومحمد عز ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى ويعد الأعمال المرتقبة بشدة في دراما رمضان هذا العام.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.



