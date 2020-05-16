شكرا لقرائتكم خبر عن تحيا مصر.. المخرج خالد جلال يؤدى أغنية اسلام جمال بلغة الإشارة.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر المخرج خالد جلال، في مقطع فيديو جديد نشره الشاعر تامر حسين، عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، وهو يؤدي أغنية "تحيا مصر" للمطرب أحمد جمال، بلغة الإشارة، ونشر الشاعر تامر حسين مقطع الفيديو عبر انستجرام، وكتب فى تعليق له: "صديقي الأستاذ العبقري مكتشف الأجيال اللي طلع وجوه كثيرة وممثلين عباقرة للسينما والتليفزيون أ/ خالد جلال ...تحيا مصر".

من جانب آخر، يقدم المخرج خالد جلال خلال شهر رمضان مسابقة يومية بعنوان فوازير سينما مصر من إنتاج قطاع الانتاج الثقافي وصندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب وتبث فى الخامسة والنصف مساء على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب يومياً طوال شهر رمضان وتأتى ضمن فعاليات المبادرة الاليكترونية خليك فى البيت.. الثقافة بين ايديك وتهدف إلى استعادة أجواء زمن الفن الجميل وتنشيط الذاكرة من خلال فتح سجلات تاريخ السينما المصرية عن طريق إعادة تقديم مشاهد خالدة من أعظم الأفلام التى رسخت فى أذهان ووجدان الأمة.

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المخرج خالد جلال



خالد جلال

المسابقة رؤية وإخراج الفنان خالد جلال والمخرج المنفذ علا فهمى وتمثل مشاهد مختارة من أهم الأعمال السينمائية المصرية يؤديها شباب الدفعة الثانية من قسم التمثيل باستوديو مواهب مركز الابداع وعلى المتسابق معرفة اسم الفيلم ، المخرج ، المؤلف والأبطال الرئيسيين ويتم استقبال الإجابات على البريد الاليكترونى الخاص بوزارة الثقافة وهو: [email protected] حيث تم رصد 10 جوائز مادية بقيمة 50 الف جنيه تسلمها وزيرة الثقافة لعشرة فائزين عقب انتهاء عيد الفطر المبارك بالاضافة الى جوائز اخرى عينية عبارة عن مجموعات كتب من اصدارات الوزارة المتنوعة فى مختلف مجالات المعرفة.